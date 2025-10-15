Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo del grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Cassia bis e Prenestina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda per l'intenso traffico tra le uscite puntine Romanina sul tratto Urbano lunghe code tra la tangenziale est e il grande raccordo anulare metto in senso contrario si fa in coda tra Portonaccio e la tangenziale sulla a91 Roma Fiumicino si rallenta tra Colombo e Mariana nei due sensi in via Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede Ci possiamo in via Casilina dove un incidente rallenta il traffico nel territorio di laghetto in prossimità dell'incrocio con via Acqua felice nei due sensi di marcia in via Nettunense traffico rallentato a Pavona altezza via del Mare le direzioni mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle due direzioni per cardiologica ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 18:40