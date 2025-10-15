Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Cascia e Prenestina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda per l'intenso traffico tra le uscite a Roma Fiumicino e Romanina sul tratto Urbano un incidente rallenta il traffico tra la tangenziale est direzione Grande Raccordo Anulare mentre nel senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est c'è la a 91 Roma Fiumicino si rallenta tra Colombo e Magliana nei due sensi di marcia percorrendo via Casilina si rallenta a Borghesiana e finocchio con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino Rimanendo in via Casilina un incidente alle del traffico nel territorio di laghetto in prossimità dell'incrocio con via Acqua felice nei due sensi di marcia in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona mentre via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia le parolacce ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 18:10