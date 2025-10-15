Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda tratti per traffico intenso tra Cassia e Prenestina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda per l'intenso traffico tra le uscite Roma Fiumicino ai Romanina sul tratto Urbano a rallentamenti tra la tangenziale est e il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale percorrendo via Tiburtina a coda tratti per traffico intenso tra 7 1000 TSI Uni terme direzione Tivoli in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona mentre in via Casilina ti rallenta tra Borghesiana e finocchio con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino percorrendo via Ardeatina per lavori traffico rallentato concludi tra spregamore è Santa Palomba direzione nel mentre sulla strada statale Pontina un cantiere attivo genera code tra Latina e Borgo Piave direzione Roma al momento strada chiusa al transito veicolare altezza via Del Crocifisso con deviazioni in via Piave e Congiu Dillo prestare attenzione metodio la cena Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 17:25