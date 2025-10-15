Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna Rimanendo in esterna si rallenta tra Prenestina e Tiburtina mentre in carreggiata interna code tra Aurelia e Boccea è più avanti tra le uscite Cassia bis e Salaria sul tratto si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale arte in senso contrario rallentamenti tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare sulla strada statale Pontina per un cantiere attivo lunghe code tra la fine Borgo Piave direzione Roma al momento strada chiusa al transito veicolare altezza via Del Crocifisso con deviazione in via Piave è largo angiolillo prestare attenzione percorrendo la statale Cassia traffico rallentato tra il raccordo è la Storta nei due sensi di marcia con le ripercussioni alla viabilità di via Braccianese Claudia mentre in via Salaria si rallenta altezza Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia per arrivare ad astra le info vitae al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

