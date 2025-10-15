Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna Rimanendo in esterna rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina mentre in carreggiata interna si sta in coda tra Aurelia e Boccea è più avanti tra le uscite Cassia bis e Salaria sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est e mentre in senso contrario rallentamenti tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Tor direzione Ponte di Nona mentre in via Casilina si rallenta tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia percorrendo via Ardeatina per lavori traffico rallentato con code tra spregamore è Santa Palomba direzione Nettunense mentre sulla strada statale Pontina un cantiere attivo genera code tra Latina e Borgo Piave direzione Roma al momento strada chiusa al transito veicolare altezza via Del Crocifisso con deviazione in via Piave e largo Aldo prestare attenzione da cardiologica ed attrarre in rubrica è tutto al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 15:25