Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 13 | 25

disagio ancora sulla via Pontina altezza Latina a causa di lavori a cura di Anas e rimane chiuso il tratto in direzione della Capitale con coda anche verso Latina centro e risolto invece l'incidente proseguendo sempre sulla Pontina tra il raccordo in via Carlo Levi in direzione del centro sposiamoci Sulle carreggiate del grande raccordo anulare dove il traffico è scorrevole irregolari in entrambe le carreggiate solo qualche rallentamento presenti in esterna altezza Appia

