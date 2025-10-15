Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio disagi ancora sulla via Pontina Latina a causa di lavori rimane chiuso il tratto in direzione della Capitale con coda anche verso Latina centro Mentre un incidente crea lunghi incolonnamenti sempre sulla via Pontina tra Spinaceto e via Carlo Levi verso il centro con ripercussioni anche sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare prima andiamo sul Raccordo Anulare Dov'è il traffico è scorrevole In entrambe le carreggiate ed è tornata regolare la colazione sulla metro B B1 della capitale è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 12:25