Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 12 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio disagi ancora sulla via Pontina Latina a causa di lavori rimane chiuso il tratto in direzione della Capitale con coda anche verso Latina centro Mentre un incidente crea lunghi incolonnamenti sempre sulla via Pontina tra Spinaceto e via Carlo Levi verso il centro con ripercussioni anche sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare prima andiamo sul Raccordo Anulare Dov'è il traffico è scorrevole In entrambe le carreggiate ed è tornata regolare la colazione sulla metro B B1 della capitale è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma? Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Olimpico, domenica il derby numero 185: la viabilità, le chiusure e il piano sosta con gli ultimi aggiornamenti. Lazio-Roma si gioca dalle 12,30, il trasporto pubblico per il Foro Italico https://romamobilita.it/it/node/26050 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio disagi ancora sulla via Pontina Latina a ... Segnala romadailynews.it
Che tempo fa a Ferragosto a Roma e nel Lazio: regione divisa a metà fra sole e allerta pioggia - Così appare la Regione Lazio secondo le previsioni meteorologiche di domani, venerdì 15 agosto 2025. Secondo fanpage.it