Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio disagi ancora sulla via Pontina altezza Latina a causa di lavori a cura di Anas rimane chiuso il tratto in direzione della Capitale con code anche verso Latina centro andiamo sul grande raccordo anulare nessuna criticità da segnalare nelle due carreggiate mentre sulla metro B B1 di Roma circolazione rallentata In entrambe le direzioni con attivo il servizio bus sostitutivo tra Castro Pretorio e Basilica di San Paolo bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco ciluffo e Astral infomobilità il prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
