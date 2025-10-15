Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura rimosso il veicolo in fiamme sulla A1 Firenze Roma ora il traffico è scorrevole in direzione della capitale la circolazione al momento si sta normalizzando sull'intero anello del raccordo anulare di Roma e sulle principali strade della persistono i rallentamenti su via Flaminia via Salaria rispettivamente da Grottarossa fino a via dei Due Ponti ed all'aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est in direzione del centro infine il territorio di Latina disagi a Borgo Piave chiusa via Pontina per lavori in corso a cura di Anas e le ripercussioni Sono su via Piave strada della Chiesuola e su strada Acque Alte a deviazioni sul posto da Sara Spano è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

