Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura code per un veicolo in fiamme sulla A1 Firenze Roma al momento ci sono code tra Ponzano Romano Il Bivio diramazione Roma Nord in direzione Roma passiamo raccordo anulare carreggiata interna code per traffico intenso trama diramazione Roma via Nomentana è più avanti tra lo svincolo diramazione Roma sud e via Appia in esterna code tra la Roma Fiumicino e la via del Mare proseguendo stessa situazione tra le uscite Casilina e A24 roma-teramo andando verso il centro sul tratto Urbano della A24 code tratti tra Tor Cervara e la tangenziale est ti preso da rilento anche su via Flaminia via Salaria rispettivamente dal raccordo fino a via dei Due Ponti e da Villa Spada la tangenziale est in direzione del centro su via Pontina incolonnamenti tra il raccordo è via dell'Oceano Atlantico in direzione del centro infine il territorio di Latina disagi a Borgo Piave chiusa via Pontina per lavori in corso a cura di Anas le ripercussioni Sono su via Piave strada della Chiesuola Estrada acqua alte Attiva deviazioni sul posto La Sara fa noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 09:40