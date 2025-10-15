Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità aggiornamento con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio molto trafficate le carreggiate del grande raccordo anulare in interna si rallenta dalla Prenestina alla Nomentana è più avanti code altezza galleria Appia Ines terra sempre rallentamenti tra Trionfale Aurelia all'altezza dello svincolo con la roba Teramo andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti dal raccordo fino al bivio per la tangenziale in direzione del centro poi Roma Fiumicino prime code all'altezza da via della Magliana direzione dell'EUR un incidente e crea disagi al momento sulla via del mare altezza a Centro Giano in direzione della capitale trafficate anche la Cassia Flaminia e la Salaria rispettivamente dal raccordo in direzione del centro a sud della capitale infine sulla via Pontina Verso il raccordo coda attratti tra via dei rutuli e Pomezia Anche a causa di un precedente incidente ora mi hai rimosso scendiamo ancora più a sud della CAP Latina disagi su tutto Largo angiolillo a causa di cantieri attivi a cura di Anas è chiuso il tratto per chi procede sulla Pontina in direzione della capitale attenzione alle deviazioni sul posto bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

