Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo subito dalla via Pontina incidente provoca code tra Aprilia Pomezia in direzione del raccordo tu lo stesso raccordo anulare disagi interna si rallenta dalla Prenestina la Nomentana per traffico intenso è più avanti code altezza galleria sul tratto Urbano della Roma Teramo consuete coda tratti dal raccordo fino al bivio per la tangenziale in direzione del centro Roma Fiumicino prime coda all'altezza di via del Cappellaccio in direzione dell'EUR ora le consolari tutto in direzione del centro coda tratti sull'Aurelia tra Malagrotta e via Aurelia Antica Cassia tra la sorte via dei Due Ponti e sulla via Flaminia Salaria file rispettivamente Calabro fino a via dei Due Ponti sulla via Salaria code altezza Villa Spada bene tutto da Marco ciluffo e la sala appuntamento al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
