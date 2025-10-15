Viabilità | A1 chiusa per una notte stazione di Fidenza

Parmatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di venerdì 17 alle 5 di sabato 18 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

A1, chiusa per una notte la stazione Firenze Impruneta - Chiusa per lavori a stazione autostradale dell'A1 di Firenze Impruneta nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre ... Da sienafree.it

viabilit224 a1 chiusa notteGalleria in A1 resta chiusa per danni dopo incendio Tir - Resta chiusa la galleria Largnano sull'A1 Direttissima tra Firenze e Bologna a causa dei danni causati all'infrastruttura autostradale dall'incendio di un Tir che trasportava materiale tessile la nott ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 A1 Chiusa Notte