Viabilità | A1 chiusa per una notte stazione di Fidenza

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di venerdì 17 alle 5 di sabato 18 ottobre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it