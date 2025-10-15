Via Larga e i lavori dell’ex Veneta il cantierone non è ancora partito | trattative in corso per la viabilità
Bologna, 15 ottobre 2025 – L’interramento dell’ ex Veneta si prepara a procedere in via Larga. Qui, dove tra metà e fine settembre doveva partire il maxi-cantiere del secondo lotto, al momento i lavori non sono ancora entrati nel vivo. A parte qualche intervento propedeutico, contestualmente a via Cellini e via Rimesse. Il motivo? La trattativa in corso tra associazioni di categoria, Regione, Comune e Fer (Ferrovia Emilia-Romagna) per evitare un cantierone troppo impattante per le attività commerciali della zona Roveri. I lavori, infatti, dovrebbero durare otto mesi e terminare entro il 2026. Il punto ’caldo’ del cantiere sarà in corrispondenza della torre Unipol, dove ci si immette in tangenziale e, proseguendo oltre il passaggio a livello (che coi lavori verrà appunto eliminato, come in via Libia) si arriva alla seconda rotonda del centro commerciale Vialarga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Avviso ai cittadini Si informano i residenti che i lavori in corso sulle strade comunali, avviati dall’inizio della settimana, sono finalizzati all’installazione della fibra ottica nell’ambito del progetto “Banda Ultra Larga – FTTH On Demand”. I cantieri interesseranno - facebook.com Vai su Facebook
Via Larga e i lavori dell’ex Veneta, il cantierone non è ancora partito: trattative in corso per la viabilità - Dopo l’allarme di commercianti e artigiani, allo studio una bretella che possa ridurre l’impatto dei la ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Via Larga, il cantiere che spaventa. I lavori a settembre: “Viabilità da ripensare” - Bologna, 13 agosto 2025 – Non ci sono solo i cantieri del tram a turbare i sonni di esercizi commerciali e attività. Da ilrestodelcarlino.it
Omicidio di via Larga, ergastoli confermati - Tre condanne all'ergastolo confermate, così come una delle condanne a 24 anni, mentre per uno degli imputati la pena è stata ridotta da 24 a 21 anni. Secondo rainews.it