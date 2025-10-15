Bologna, 15 ottobre 2025 – L’interramento dell’ ex Veneta si prepara a procedere in via Larga. Qui, dove tra metà e fine settembre doveva partire il maxi-cantiere del secondo lotto, al momento i lavori non sono ancora entrati nel vivo. A parte qualche intervento propedeutico, contestualmente a via Cellini e via Rimesse. Il motivo? La trattativa in corso tra associazioni di categoria, Regione, Comune e Fer (Ferrovia Emilia-Romagna) per evitare un cantierone troppo impattante per le attività commerciali della zona Roveri. I lavori, infatti, dovrebbero durare otto mesi e terminare entro il 2026. Il punto ’caldo’ del cantiere sarà in corrispondenza della torre Unipol, dove ci si immette in tangenziale e, proseguendo oltre il passaggio a livello (che coi lavori verrà appunto eliminato, come in via Libia) si arriva alla seconda rotonda del centro commerciale Vialarga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Larga e i lavori dell’ex Veneta, il cantierone non è ancora partito: trattative in corso per la viabilità