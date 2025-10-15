Via Doubt and Debate per educare i giovani Ceccherini | Vogliamo favorire il confronto
Un nuovo progetto internazionale di alfabetizzazione tecnologica e mediatica aiuterà i giovani a rafforzare la coscienza critica, offrendo loro strumenti concreti per orientarsi nell'era dell'intelligenza artificiale e delle notizie false. La missione e i dettagli di Doubt and Debate, iniziativa promossa dall'Osservatorio for independent thinking presieduto da Andrea Ceccherini, sono stati presentati ieri a Milano in un teatro San Babila riempito da oltre 500 studenti delle scuole secondarie superiori italiane. La meglio gioventù, direbbe qualcuno, soprattutto in un momento storico in cui anche le aule sono purtroppo tornate a essere esposte al rischio di contaminazioni ideologiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Uscita didattica a Milano. Oggi le classi 4L-4M, accompagnate dai docenti Antonini, Baj, Massa e Mei, hanno visitato al mattino la Pinacoteca di Brera. Nel pomeriggio, al Teatro San Babila, hanno partecipato all'evento di lancio "Doubt and Debate", promosso - facebook.com Vai su Facebook
#TIM main sponsor del progetto internazionale Doubt and Debate: le parole dell'AD #Labriola - X Vai su X
Utilizzo dati e privacy - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all'evento "25 anni di Osservatorio Permanente Giovani- Lo riporta tgcom24.mediaset.it