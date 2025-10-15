Via Doubt and Debate per educare i giovani Ceccherini | Vogliamo favorire il confronto

Ilgiornale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto internazionale di alfabetizzazione tecnologica e mediatica aiuterà i giovani a rafforzare la coscienza critica, offrendo loro strumenti concreti per orientarsi nell'era dell'intelligenza artificiale e delle notizie false. La missione e i dettagli di Doubt and Debate, iniziativa promossa dall'Osservatorio for independent thinking presieduto da Andrea Ceccherini, sono stati presentati ieri a Milano in un teatro San Babila riempito da oltre 500 studenti delle scuole secondarie superiori italiane. La meglio gioventù, direbbe qualcuno, soprattutto in un momento storico in cui anche le aule sono purtroppo tornate a essere esposte al rischio di contaminazioni ideologiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

