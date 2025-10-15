Via Crociferi | approvato il progetto esecutivo per il restauro del cuore barocco di Catania

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un passo decisivo per la rinascita del centro storico. La Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Parisi, ha approvato il progetto esecutivo denominato “Interventi di riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità turistica e della vivibilità di via Crociferi”. L’investimento, pari a 1.065.000 euro, è finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028. Si tratta di uno dei progetti chiave del piano di rigenerazione urbana promosso dall’amministrazione e rappresenta un tassello fondamentale nel percorso che accompagna Catania verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

