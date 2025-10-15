Via Autostrada nuovo cantiere a breve Con via San Bernardino chiusa cresce il traffico

LA SITUAZIONE. Code e rallentamenti, criticità in aumento con la chiusura di via San Bernardino. Martedì il cronoprogramma per il restyling. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

via autostrada nuovo cantiere a breve con via san bernardino chiusa cresce il traffico

Via Autostrada, nuovo cantiere a breve. Con via San Bernardino chiusa cresce il traffico

