Via Autostrada nuovo cantiere a breve Con via San Bernardino chiusa cresce il traffico
LA SITUAZIONE. Code e rallentamenti, criticità in aumento con la chiusura di via San Bernardino. Martedì il cronoprogramma per il restyling. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
A breve l'avvio dei lavori https://www.palermolive.it/lavori-sullautostrada-a19-nuovo-cantiere-in-arrivo-tra-buonfornello-e-scillato/ #palermolive
Via Autostrada, nuovo cantiere a breve. Con via San Bernardino chiusa cresce il traffico - Code e rallentamenti, criticità in aumento con la chiusura di via San Bernardino. Secondo ecodibergamo.it
Tram, nuovo cantiere da lunedì. Cambia la viabilità in via Matteotti - Nuova settimana e nuovi cantieri del tram a partire da lunedì, mentre Bologna si prepara al rientro a scuola degli studenti e a possibili disagi legati a una viabilità sotto stress per colpa dei ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Cantieri sulle autostrade, al via il piano estivo di alleggerimento (tranne lo svincolo di Busalla in A7) - La Regione, per ridurre i disagi durante il periodo delle ferie, ha concordato con i concessionari autostradali un progressivo alleggerimento dei cantieri più impattanti sulla rete ligure verso il ... Lo riporta ilsecoloxix.it