Via Amendola il far west del parcheggio selvaggio | auto sui marciapiedi usate come dormitori o abbandonate per mesi

"In via Amendola la misura è colma. I residenti non trovano posto, le auto invadono marciapiedi (impossibile il passaggio di carrozzine per bambini o disabili) vengono abbandonate per settimane o mesi, da chi considera la strada un deposito privato. Una vettura è stata rimossa solo perché senza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

