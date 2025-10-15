Via al bando case popolari Dieci alloggi per 7 Comuni | La lista d’attesa si allunga

"Pochissimi appartamenti a disposizione, ancora meno dell'anno scorso con una lista d'attesa destinata ad allungarsi". Il Sicet non usa mezze parole e definisce "indecente" il bando case popolari aperto dal 6 ottobre all'11 novembre nei sette Comuni rivieraschi dell'Est Milano: Trezzo, Vaprio, Grezzago, Basiano, Masate, Trezzano Rosa e Pozzo. "Le abitazioni a disposizione sono 10, l'anno scorso erano 14 e le domande 166 - ricorda Gianluigi Colombo (nella foto), referente di zona del Sicet, il sindacato inquilini -. Ma le famiglie senza tetto sopra la testa aumentano per via delle disdette dei contratti d'affitto nel mercato privato".

