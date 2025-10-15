La nuova campagna Btp Valore per le famiglie è partita: i titoli saranno acquistabili da lunedì prossimo, 20 ottobre, e rimarranno disponibili fino alle ore 13 di venerdì prossimo. O, quantomeno, fino a “esaurimento scorte”. Il nuovo Btp Valore sarà accessibile ai piccoli risparmiatori, a cui è espressamente dedicato, tramite l’home banking dei rispettivi conti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Via a Btp Valore per famiglie: rendimenti e tutto ciò che c’è da sapere