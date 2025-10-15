Vi portiamo a bere il pirlo più buono del lago e non solo dopo 40 locali e 1.500 km
Un'inchiesta da leggere tutta d'un fiato. Anzi, da gustare: con il Bresciano Gardesano vi portiamo a bere il pirlo più buono del lago (e non solo). All'anagrafe Simone Zicchetti, creator nostrano da oltre 20mila follower su Instagram, notorietà spesso al servizio di iniziative solidali, insieme. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Fate festa? Da bere lo portiamo noi! Affidati a un servizio sicuro e specializzato per consegne rapide e senza intoppi. La qualità e l’affidabilità viaggiano con noi! Scorri il carosello per scoprire tutti gli eventi del mese di novembre! Per maggiori informazioni - facebook.com Vai su Facebook