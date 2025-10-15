Vetrine in frantumi a picconate e bottino di 600 euro Tre colpi identici in poche notti
Tre locali colpiti nel giro di poche notti, le vetrine in frantumi e un bottino totale di circa 600 euro. È questo il bilancio dei furti che hanno tenuto in allerta i commercianti di Bolzano negli ultimi giorni. Ora, però, la polizia sembra aver dato un nome al presunto responsabile.Il sospettato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
