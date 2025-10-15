Vestiti tossici in Italia lo studio shock | i tessuti a cui fare attenzione Come riconoscerli
I vestiti che indossiamo ogni giorno possono contenere sostanze nocive per la salute. «Per produrre i tessuti si utilizzano diverse sostanze chimiche», spiegano gli esperti del portale scientifico “Dottore ma è vero che.?”, realizzato dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri). Il processo industriale, dicono, «è in continua evoluzione: oggi alcune sostanze sono state vietate e sostituite con composti più sicuri», ma non è sempre facile per il consumatore capire cosa si nasconde nei capi acquistati. L’analisi evidenzia che, sebbene esistano restrizioni su metalli come mercurio, cadmio, piombo, nichel e cromo, e siano vietati coloranti e solventi classificati come cancerogeni, le etichette dei vestiti non riportano informazioni sugli additivi chimici o sulle quantità oltre le quali questi diventano pericolosi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
