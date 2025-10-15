Vestiti tossici | come riconoscere i tessuti a rischio per la salute e le nuove evidenze scientifiche

Tvzap.it | 15 ott 2025

La presenza di sostanze tossiche nei capi di abbigliamento rappresenta una tematica di crescente interesse sia per i consumatori che per la comunità scientifica. Gli esperti del portale scientifico “ Dottore ma è vero che.? ”, coordinato dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), sottolineano come “per produrre i tessuti si utilizzano diverse sostanze chimiche”. Il settore tessile, infatti, si basa su processi industriali in continua trasformazione: negli ultimi anni, molte sostanze pericolose sono state gradualmente eliminate e sostituite da composti ritenuti più sicuri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

vestiti tossici come riconoscere i tessuti a rischio per la salute e le nuove evidenze scientifiche

© Tvzap.it - Vestiti tossici: come riconoscere i tessuti a rischio per la salute e le nuove evidenze scientifiche

