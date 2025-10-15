Verso Torino-Napoli | Politano sta meglio Buongiorno vuole esserci Sorpresa Marianucci? Sky

Ilnapolista.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato il Napoli ripartirà da Torino dopo la sosta. Arrivano le ultime, specialmente sulle condizioni dei calciatori alle prese con infortuni e acciacchi vari come Politano e Buongiorno. Sicura invece l’assenza di Lobotka. Anche Rrahmani ne avrà ancora per un po’. Le ultime riportate da Francesco Modugno a Sky Sport questo pomeriggio. Torino-Napoli, le ultime sulle condizioni degli infortunati. «Sabato sarà la cinquantesima partita sulla panchina del Napoli per Antonio Conte. Da quando è a Napoli gli azzurri hanno sempre vinto dopo la sosta, segno che il suo metodo funziona. Oggi la squadra si è allenata al completo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

verso torino napoli politano sta meglio buongiorno vuole esserci sorpresa marianucci sky

© Ilnapolista.it - Verso Torino-Napoli: Politano sta meglio, Buongiorno vuole esserci. Sorpresa Marianucci? (Sky)

Altre letture consigliate

verso torino napoli politanoVerso Torino-Napoli: Politano sta meglio, Buongiorno vuole esserci. Sorpresa Marianucci? (Sky) - Arrivano le ultime, specialmente sulle condizioni dei calciatori alle prese con infortuni ... Scrive ilnapolista.it

verso torino napoli politanoPolitano verso il rientro: Conte può riaverlo già col Torino - Matteo Politano brucia le tappe: possibile rientro già contro il Torino. Come scrive europacalcio.it

Politano verso il rientro: pronto per il Torino ma resta cautela - Politano verso il rientro: pronto per il Torino ma resta cautela Buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Matteo Politano è vicino al rientro dopo ... Lo riporta forzazzurri.net

Cerca Video su questo argomento: Verso Torino Napoli Politano