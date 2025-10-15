Sabato il Napoli ripartirà da Torino dopo la sosta. Arrivano le ultime, specialmente sulle condizioni dei calciatori alle prese con infortuni e acciacchi vari come Politano e Buongiorno. Sicura invece l’assenza di Lobotka. Anche Rrahmani ne avrà ancora per un po’. Le ultime riportate da Francesco Modugno a Sky Sport questo pomeriggio. Torino-Napoli, le ultime sulle condizioni degli infortunati. «Sabato sarà la cinquantesima partita sulla panchina del Napoli per Antonio Conte. Da quando è a Napoli gli azzurri hanno sempre vinto dopo la sosta, segno che il suo metodo funziona. Oggi la squadra si è allenata al completo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Verso Torino-Napoli: Politano sta meglio, Buongiorno vuole esserci. Sorpresa Marianucci? (Sky)