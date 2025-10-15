Verso Roma-Inter Rensch | Sono forti dobbiamo pensare a giocare bene

Al rientro dalla sosta per le nazionali, la Roma ospiterà l’Inter allo stadio Olimpico nel big match della settima giornata di Serie A, in programma sabato 18 ottobre alle 20:45. I giallorossi guidano la classifica con 15 punti a parimerito con il Napoli, mentre i nerazzurri occupano la quarta posizione a quota 12, insieme alla Juventus. Ai microfoni di CBS Golazo, Devyne Rensch ha parlato dei prossimi avversari della Roma: “ L’Inter è una squadra molto, molto forte. Hanno molti giocatori esperti che giocano insieme da molto tempo. Sanno cosa devono fare in difesa e in attacco. Per noi è una partita importante, perché è in casa, nel nostro stadio, abbiamo anche i nostri tifosi con noi e questo è molto importante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Verso Roma-Inter, Rensch: “Sono forti, dobbiamo pensare a giocare bene”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Roma, #Bailey verso il rientro ma #Gasperini è in allarme per #Angelino: out per bronchite asmatica, chi può giocare al suo posto ? @francescoiucca - X Vai su X

Infortunio Thuram, parla il responsabile dell’area medica Le ultime verso Roma-Inter https://bit.ly/3WHI1kx - facebook.com Vai su Facebook

Rensch: "Inter squadra forte, noi avremo i nostri tifosi dalla nostra parte" - Il calciatore olandese: "Dobbiamo solo pensare a giocare bene, la cosa più importante è ottenere i 3 punti al termine della sfida" ... Scrive ilromanista.eu

Roma, Bailey verso il rientro ma Gasperini è in allarme per Angelino: la situazione e le alternative - Angelino è fuori da oltre 10 giorni per una influenza e oggi ha fatto lavoro specifico: ecco perché non può tornare ad allenarsi ... Segnala calciomercato.it

Roma: chi recupera e chi no, i ballottaggi di Gasperini per la sfida con l'Inter - Dybala: tutti i dubbi di Gasp per il big match di sabato Archiviata la sosta per le nazionali la Roma è pronta a tornare in campo. Scrive msn.com