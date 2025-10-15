Verso Milan-Fiorentina buone notizie per Pioli | ecco chi ha ritrovato in gruppo

Riprende finalmente il campionato dopo la sosta per le Nazionali: in vista di Milan-Fiorentina, ecco chi ha recuperato Pioli.

Il Toro verso il Milan: Walukiewicz pronto, Sosa in dubbio

Il Milan oltre Maignan: Mike verso l'addio da svincolato, occhi su Atubolu Tare guarda anche a Suzuki, giapponese del Parma

Verso Milan-Fiorentina: Pioli ritrova in gruppo Dodo, Fazzini e Sohm - Domenica sera Stefano Pioli tornerà per la prima volta a San Siro da avversario del Milan.

Fiorentina, Kean verso il forfait contro il Milan. Recuperati Dodò, Fazzini e Sohm - Israele a causa dell'infortunio alla caviglia rimediato qualche giorno prima nell'altro match contro l'Estonia.

Pulisic, infortunio in Nazionale: Milan in ansia è a rischio per la Fiorentina. Come sta - Allegri nella sosta nazionali ha perso anche Saelemaekers, mentre Rabiot e Estupinan andranno valutati