verso le olimpiadi gli azzurri della tavola si allenano allo stelvio

Le piste da sci del Passo dello Stelvio sono uno dei tracciati più battuti dagli atleti italiani (e non solo) in vista della nuova stagione agonistica. Le buone condizioni del manto nevoso oltre alla professionalità con la quale gli addetti preparano le piste, sempre in ottime condizioni, sono due dei fattori che, da molti anni, permettono al ghiacciaio del Livrio di essere una delle mete privilegiate per quel che riguarda i cosiddetti "ritiri" estivi delle numerose squadre della Fisi (Federazione italiana sport invernali), da quelle dello sci alpino a quelle di snowboard e freestyle. E anche in questa stagione, quella che avrà il suo momento apicale a febbraio con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (con Bormio e Livigno che saranno teatro rispettivamente delle prove di sci alpino maschile e di sci alpinismo la prima e di quelle di snowboard e freestyle la seconda), il passo dello Stelvio sembra essere una passerella dove sfilano un po’ tutti i big. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

