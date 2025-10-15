Verso l' approvazione del Piano urbanistico generale | incontro pubblico a Castello Imperiali
FRANCAVILLA FONTANA - Mercoledì 22 ottobre 2025, alle 17.00, nella Sala Belvedere del Castello Imperiali, si terrà l'incontro pubblico di presentazione del nuovo Pug (Piano urbanistico generale) di Francavilla Fontana, dedicato ai lineamenti essenziali e alle implicazioni pratiche del piano.
Verso l'ok al Piano urbanistico: "Professionisti non coinvolti" - Il Piano Urbanistico comunale di Osimo sarà approvato stasera nonostante le critiche dei professionisti locali per mancanza di coinvolgimento da parte dell'Amministrazione.
Porto Torres, il Piano urbanistico comunale verso l'approvazione - Il Piano urbanistico comunale (Puc) di Porto Torres tornerà all'attenzione della Commissione Urbanistica per un ulteriore approfondimento, propedeutico alla sua approvazione definitiva.
Porto Torres, sì della commissione: il Puc verso l'approvazione - Il Piano urbanistico comunale di Porto Torres riceve un altro input dalla commissione Urbanistica presieduta da Gavino Sanna, con l'approvazione dello schema definitivo dell'importante strumento di ...