Verso l' approvazione del Piano urbanistico generale | incontro pubblico a Castello Imperiali

Brindisireport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - Mercoledì 22 ottobre 2025, alle 17.00, nella Sala Belvedere del Castello Imperiali, si terrà l'incontro pubblico di presentazione del nuovo Pug (Piano urbanistico generale) di Francavilla Fontana, dedicato ai lineamenti essenziali e alle implicazioni pratiche del piano.Si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

