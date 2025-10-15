Verso il nuovo Pug tra le priorità ci sarà il riuso del patrimonio alberghiero dismesso
Far convivere la città turistica con la città che vive 365 giorni all'anno. Due "teste" oggi "in conflitto". Questo l'obiettivo del Pug del Comune di Rimini che sta muovendo i primi passi, con una prima seduta “formativa” in commissione, cui ne seguiranno altre, e l'arrivo in giunta tra fine mese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
