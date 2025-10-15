Dopo la suggestiva accensione delle luci tricolore sull’Empire State Building il 13 ottobre 2025, celebrata dalle parole del Professor Valter Mainetti, Presidente e Amministratore Delegato di Condotte 1880, che ha sottolineato come quell’evento abbia saputo “unire le generazioni di italiani che hann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Veronica Mainetti: “Illuminare il Flatiron è un tributo a New York, alla sua capacità di rinnovarsi e alla forza delle sue radici”