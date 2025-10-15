Verona in un video il momento dell' esplosione
Un video girato dagli operatori impegnati nella perquisizione finita in tragedia e costata la vita a tre carabinieri, fa sentire il fortissimo boato che si è propagato dal casolare di Castel d'Azzano, nel Veronese. A provocarlo - secondo le prime ricostruzioni - il gas con cui i tre fratelli Ramponi avrebbero saturato l'abitazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
Invito: Giovedì 16 ottobre, ore 20.30 – presso la nostra sede di Vicolo Corticella San Marco, 6 (Verona) Care e cari, in un momento storico segnato da profonde crisi umanitarie in diverse aree del mondo, sentiamo ancora più forte la necessità di creare spazi - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione in casolare a Verona, Zaia: "Tragedia unica nel suo genere, ci lascia sgomenti" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Esplosione in casolare a Verona, Zaia: 'Tragedia unica nel suo genere, ci lascia sgomenti' ... Come scrive tg24.sky.it
Verona, esplosione durante sgombero: morti 3 carabinieri, 15 feriti - Tragedia in una casa colonica di Castel D'Azzano, fermati due fratelli, mentre un terzo familiare è ricercato nella zona. Si legge su giornaletrentino.it
Verona, esplosione durante perquisizione di un casolare: morti 3 carabinieri. Tre fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Da msn.com