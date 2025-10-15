Un video girato dagli operatori impegnati nella perquisizione finita in tragedia e costata la vita a tre carabinieri, fa sentire il fortissimo boato che si è propagato dal casolare di Castel d'Azzano, nel Veronese. A provocarlo - secondo le prime ricostruzioni - il gas con cui i tre fratelli Ramponi avrebbero saturato l'abitazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Verona, in un video il momento dell'esplosione