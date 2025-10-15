Verona 17 ottobre | all’Oazi una notte con Al-BBand

Il 17 ottobre, a Verona, l'energia della Al-B.Band riaccende l'Oazi (ex Amen). Una serata pensata per chi ha voglia di cantare, ballare e farsi trascinare da un gruppo che vive la musica come un respiro: istinto, emozione, contatto vero con il pubblico. Nessuna scaletta rigida, solo il momento che prende forma. Ritorno tra la gente .

