Verona 17 ottobre | all’Oazi una notte con Al-BBand

Il 17 ottobre, a Verona, l’energia della Al-B.Band riaccende l’Oazi (ex Amen). Una serata pensata per chi ha voglia di cantare, ballare e farsi trascinare da un gruppo che vive la musica come un respiro: istinto, emozione, contatto vero con il pubblico. Nessuna scaletta rigida, solo il momento che prende forma. Ritorno tra la gente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

