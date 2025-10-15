Ventura smentisce la fake news sul caso De Rossi | Non ho mai chiesto di farlo entrare!
Inter News 24 Ventura, ex CT della Nazionale azzurra, ha commentato la situazione controversa accaduta nel 2017 con l’ex capitano della Roma: le parole. Gian Piero Ventura, ex CT della Nazionale, dopo aver espresso il proprio parere su Pio Esposito qualche settimana fa, è tornato a parlare della celebre situazione durante il ritorno dei playoff tra Italia e Svezia del 2017, quando l’Italia non riuscì a qualificarsi per il Mondiale. In quella partita, un episodio controverso vide Daniele De Rossi sembrare protestare contro la decisione di Ventura di non farlo entrare in campo, mentre si ipotizzava che il ct avesse chiesto al centrocampista di entrare al posto di un attaccante. 🔗 Leggi su Internews24.com
