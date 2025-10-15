Ventura rivede l'immagine del cambio di De Rossi in Italia-Svezia e ferma tutti | Lì fu inventato tutto

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Piero Ventura, ex Ct dell'Italia, smonta la storia del rifiuto di De Rossi ad entrare in campo durante la sfida playoff degli azzurri contro la Svezia nel 2017: "Lì fu inventato tutto, è la più grande fake degli ultimi 50 anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

