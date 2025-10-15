Ventura rivede l'immagine del cambio di De Rossi in Italia-Svezia e ferma tutti | Lì fu inventato tutto
Gian Piero Ventura, ex Ct dell'Italia, smonta la storia del rifiuto di De Rossi ad entrare in campo durante la sfida playoff degli azzurri contro la Svezia nel 2017: "Lì fu inventato tutto, è la più grande fake degli ultimi 50 anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Misterhelmet Magazine. . Pierer Mobility affronta una crisi finanziaria, costringendo KTM a rivedere le sue strategie. L'azienda taglia il superfluo, mettendo in discussione il futuro di marchi acquisiti come MV. KTM deve concentrarsi sulla propria sopravvivenza. - facebook.com Vai su Facebook
Ventura rivede l’immagine del cambio di De Rossi in Italia-Svezia e ferma tutti: “Lì fu inventato tutto” - Gian Piero Ventura, ex Ct dell'Italia, smonta la storia del rifiuto di De Rossi ad entrare in campo durante la sfida playoff degli azzurri contro la Svezia ... fanpage.it scrive