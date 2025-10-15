Ventura | Nessuno ha chiesto a De Rossi di entrare con la Svezia fake news più grande della storia

Vittoria per 3-0 su Israele, primo gol di Mancini in Nazionale e play-off matematicamente conquistati. Questo ciò che ha raccontato la serata di ieri, e dunque per la terza volta ritorna lo spettro degli spareggi per l’ Italia per cercare la qualificazione al prossimo Mondiale. Ironia della sorte, una delle possibili avversarie in semifinale potrà essere la Svezia, alla quale siamo legati da un ricordo terribile: furono proprio gli scandinavi ad infliggerci la prima non partecipazione alla Coppa del Mondo, con quello 0-0 a San Siro nel 2017 che ancora fa male al pensiero. In quel match un episodio singolare, quello che di De Rossi in panchina, chiamato a scaldarsi, che dice al preparatore atletico Alessandro Innocenti di buttare dentro non lui ma un attaccante (Insigne). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ventura: “Nessuno ha chiesto a De Rossi di entrare con la Svezia, fake news più grande della storia”

