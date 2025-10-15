Ventura chiaro | Il cambio di De Rossi? Ora basta! Vi dico cosa è successo chiaramente
Ventura smentisce: «Mai chiesto a De Rossi di entrare in campo con la Nazionale» Torna a far discutere il passato della Nazionale italiana con le recenti dichiarazioni di Giampiero Ventura, che ha deciso di rompere il silenzio su uno degli episodi più controversi del suo periodo da commissario tecnico. L’ex allenatore ha infatti a Rai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Ventura chiaro: «Il cambio di De Rossi? Ora basta! Vi dico cosa è successo chiaramente» - Ventura smentisce: «Mai chiesto a De Rossi di entrare in campo con la Nazionale» Torna a far discutere il passato della Nazionale italiana con le recenti dichiarazioni di Giampiero Ventura, che ha dec ... calcionews24.com scrive
Ventura rivede l’immagine del cambio di De Rossi in Italia-Svezia e ferma tutti: “Lì fu inventato tutto” - Gian Piero Ventura, ex Ct dell'Italia, smonta la storia del rifiuto di De Rossi ad entrare in campo durante la sfida playoff degli azzurri contro la Svezia ... Da fanpage.it