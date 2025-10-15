Ventura | Che volessi far entrare De Rossi è la più grande fake news degli ultimi 50 anni
In tema di spareggi Mondiali, ad anni di distanza, l’ex Ct azzurro Gian Piero Ventura ci ha tenuto controbattere a quella che ha definito “la più grande fake news della storia degli ultimi 50 anni nel calcio nazionale italiano”. L’episodio risale al 2017: Italia e Svezia si giocano il pass alla kermesse iridata nel turno decisivo degli spareggi. Le telecamere inquadrano De Rossi, che protesta e sembra dire che non doveva entrare lui bensì un attaccante (Insigne, ndr) per cercare il gol della qualificazione (“non dobbiamo pareggiare, dobbiamo vincere”). La partita finirà 0-0, Ventura verrà esonerato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
