Ventiquattro coltellate le doppie chiavi le urla dei vicini Così è stata uccisa Pamela Genini
Pamela Genini, 29 anni, modella e imprenditrice, è stata uccisa dal compagno Gianluca Soncin che le ha inferto 24 coltellate. Il 52enne biellese, si sarebbe trovato nel quartiere Gorla di Milano con la precisa intenzione di uccidere la compagna. Così, almeno, lascia pensare il fatto che si fosse portato dietro un grosso coltello da caccia utilizzato contro la giovane. L'uomo è stato arrestato. Al momento la Procura gli avrebbe contestato la premeditazione dopo " averla ripetutamente minacciata di morte ed essendosi recato a casa con un coltello dopo essersi procurato una copia delle chiavi dell'appartamento " - si legge nella nota - poi lo stalking, i futili motivi e la crudeltà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
