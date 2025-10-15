Venticano drive-in da brividi per Halloween

L’atmosfera si tinge di mistero e divertimento a Venticano, dove in occasione della notte di Halloween andrà in scena un evento gratuito davvero imperdibile: il Halloween Drive-In Night of Movie, nella suggestiva cornice di Piazza Mercato.Organizzato per coinvolgere grandi e piccini, l’evento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

