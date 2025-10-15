Venti di guerra l’obice semovente di Leonardo per l’Esercito degli Stati Uniti | Affidabile e collaudato in combattimento

Con le tensioni geopolitiche in atto si sviluppa sempre più l’industria bellica, con gli Stati Uniti pronti ad ammodernare i propri armamenti. Il ruolo di Leonardo Drs. Si chiama Caesar l’obice semovente che Leonardo Drs, la controllata statunitense dell’omonima multinazionale italiana, fornirà all’Esercito Usa. A metà strada tra un cannone ed un mortaio “ Cesare ” è stato definito “ un sistema affidabile e collaudato in combattimento ”. (LEONARDO DRS FOTO) – Notizie.com Già nei giorni scorsi avevamo parlato della volontà dell’Esercito degli Stati Uniti di ammodernarsi per le guerre del futuro. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Venti di guerra, l’obice semovente di Leonardo per l’Esercito degli Stati Uniti: “Affidabile e collaudato in combattimento”

