Vent’anni senza Fortugno Panetta | Il suo esempio viva nella coscienza civile dei calabresi
“Sono trascorsi vent’anni da quel pomeriggio del 16 ottobre 2005, quando la violenza della ‘ndrangheta colpì al cuore la Calabria, assassinando Francesco Fortugno, uomo delle istituzioni, medico e vicepresidente del Consiglio regionale. Un delitto che ha segnato per sempre la storia della nostra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
