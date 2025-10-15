Vent’anni senza Fortugno Panetta | Il suo esempio viva nella coscienza civile dei calabresi

Reggiotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono trascorsi ventanni da quel pomeriggio del 16 ottobre 2005, quando la violenza della ‘ndrangheta colpì al cuore la Calabria, assassinando Francesco Fortugno, uomo delle istituzioni, medico e vicepresidente del Consiglio regionale. Un delitto che ha segnato per sempre la storia della nostra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

