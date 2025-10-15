Venezuela Trump autorizza operazioni segrete della Cia nel Paese sudamericano
L’Amministrazione americana di Donald Trump ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete in Venezuela, intensificando la campagna contro il presidente socialista Nicolás Maduro. Lo riferisce il New York Times citando due funzionari dell’Amministrazione. L’autorizzazione, rileva il Nyt, è l’ultimo passo nell’intensificarsi della campagna di pressione dell’Amministrazione Trump contro il Venezuela. Per settimane, le forze militari Usa hanno preso di mira imbarcazioni al largo delle coste venezuelane che, secondo quanto affermato dall’Amministrazione, trasportano droga, uccidendo 27 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it
