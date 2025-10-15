Venezi sciopero confermato alla Fenice | il 17 ottobre salta la prima di Wozzeck Orchestra e Coro in concerto gratuito in campo Sant' Angelo

Ilgazzettino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - Non si placano i toni alla Fenice ed è stato confermato lo sciopero del 17 ottobre. E così salta la prima di Wozzeck di Alban Berg, prevista in scena al Teatro in. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

