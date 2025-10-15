Veneto Women 2025 assolo vincente di Silvia Persico Gasparrini sul podio

La bergamasca Silvia Persico si aggiudica la prima edizione della Veneto Women 2025 grazie ad un attacco portato nelle parti conclusive della corsa. A poco più di un chilometro dalla conclusione l’atleta della UAE Team AD Q, leggermente attardata in quel momento, rientra sul gruppo e, invece di aspettare la volata finale tira diritto e taglia il traguardo da sola con circa trenta secondi di margine sulle inseguitrici. Completano la composizione del podio il secondo posto ottenuto da Marlen Reusser (Movistar Team), ventunesimo secondo posto in carriera per lei, e la terza posizione conquistata da Eleonora Camilla Gasparrini, superata in volata dall’elvetica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Veneto Women 2025, assolo vincente di Silvia Persico. Gasparrini sul podio

