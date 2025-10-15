Veneto la mossa di Zaia | Mi candido capolista in tutte le province

(Adnkronos) – ”Se sono un problema, allora cercherò di diventare un problema reale. Ho una soluzione per essere un problema reale: mi candido capolista in tutte le province.”. Lo ha detto il governatore uscente Luca Zaia stasera a Padova alla presentazione della campagna elettorale di Alberto Stefani alle regionali in Veneto. “Voglio dire ancora una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Veneto, la mossa di Zaia: “Mi candido capolista in tutte le province”

