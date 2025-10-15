Venerdì sciopero generale l’avviso di Asia | Possibili disservizi

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Asia comunica che, in vista dello sciopero generale indetto dai sindacati del settore Igiene Ambientale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre, il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento potrebbe subire rallentamenti e soppressioni. In ogni caso, sarà garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le attività riprenderanno regolarmente a partire dal giorno seguente, 18 ottobre. L’Azienda si scusa preventivamente con i cittadini per eventuali disservizi indipendenti dalla propria volontà. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Venerdì sciopero generale, l’avviso di Asia: “Possibili disservizi”

Argomenti simili trattati di recente

SCIOPERO ? Informiamo che venerdì 17 ottobre ci sarà uno sciopero nel settore igiene ambientale indetto da alcune sigle sindacali, pertanto la raccolta dei rifiuti potrebbe non avvenire regolarmente. Il comunicato di Sei Toscana https://seitoscana.it/comu - facebook.com Vai su Facebook

Lo sciopero di venerdì 3 ottobre è stato dichiarato ILLEGITTIMO. Un appello al buonsenso. - X Vai su X

Sciopero generale, 19 e 22 settembre 2025/ Tutte le info: orari, settori coinvolti e motivazioni - Indetto uno sciopero generale il 19 e il 22 settembre 2025: quali sono i settori coinvolti, gli orari dell'agitazione e tutto quello che c'è da sapere Si preannunciano complesse le giornate di venerdì ... Scrive ilsussidiario.net

Sciopero per Gaza domani su treni, bus, navi e a scuola. Ma i disagi continueranno fino a novembre Sciopero per Gaza domani su treni, bus, navi e a scuola. Ma i disagi ... - I sindacati di base hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore per lunedì 22 settembre che coinvolgerà il trasporto locale, il personale delle ferrovie e della logistica, i ... Segnala repubblica.it

Sciopero generale lunedì 22 settembre - A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito ... Segnala lanazione.it