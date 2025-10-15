Venerdì sciopero generale l’avviso di Asia | Possibili disservizi

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Asia comunica che, in vista dello sciopero generale indetto dai sindacati del settore Igiene Ambientale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre, il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento potrebbe subire rallentamenti e soppressioni. In ogni caso, sarà garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le attività riprenderanno regolarmente a partire dal giorno seguente, 18 ottobre. L’Azienda si scusa preventivamente con i cittadini per eventuali disservizi indipendenti dalla propria volontà.  L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

