Venerdì a Padova i funerali di Stato dei carabinieri morti nell' esplosione

AGI - I funerali di Stato dei tre carabinieri deceduti nell'esplosione di un casolare a Castel d'Azzano (Verona) si celebreranno venerdì alla Basilica di Santa Giustina di Padova. La camera ardente del brigadiere capo Valerio Dapra', 56 anni, del carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, e del luogotenente Marco Piffari, 56 anni, sarà allestita al comando della Legione Veneto dei Carabinieri. I ricoverati ancora in prognosi riservata. Intanto tre persone sono ancora ricoverati in Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona nell'ospedale di Borgo Trento: due militari dell'Arma dei carabinieri e la donna che ha azionato la deflagrazione. 🔗 Leggi su Agi.it

