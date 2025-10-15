Vendita biglietti Riunione Gos rinviata L’attesa dei tifosi

Quella di ieri doveva essere la giornata cruciale per capire quali sarebbero state le modalità con le quali i tifosi dell’Arezzo sarebbero potuti andare in trasferta a Ravenna ed invece la riunione del Gos (Gruppo operativo di sicurezza) è stata rinviata a data da destinarsi. Di conseguenza la vendita dei biglietti non è stata ancora attivata. La gara dello stadio "Bruno Benelli" era stata inserita nell’elenco di quelle connotate da profili di rischio con l’ Osservatorio per le manifestazioni sportive che aveva suggerito, per i residenti nella provincia di Arezzo, la vendita dei tagliandi esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società (la cosidetta tessera del tifoso); l’implementazione del servizio di stewarding; il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

