Vendevano marijuana e olio di cannabis a domicilio arrestati due giovani spacciatori

Due catanesi di 18 e 21 anni sono stati arrestati per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale durante un controllo eseguito dagli agenti del commissariato di Nesima. I giovani pusher consegnavano a domicilio le dosi ed i loro movimenti avevano attirato da qualche tempo l'attenzione degli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

